Castel Gandolfo, la casa era una centrale dello spaccio: arrestato 40enne con hashish e cocaina

Un tranquillo appartamento residenziale trasformato nel centro nevralgico del confezionamento e dello smercio di sostanze stupefacenti per il mercato locale.

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno smantellato una redditizia base logistica della droga, traendo in arresto un cittadino romano di 40 anni con la pesante accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è il risultato di una mirata attività di osservazione, pedinamento e controllo del territorio portata avanti nelle ultime settimane dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che da tempo monitoravano i movimenti sospetti dell’uomo.

Il fermo sulla porta e la perquisizione nell’appartamento

Il blitz è scattato quando i Carabinieri hanno deciso di rompere gli indugi, intercettando il quarantenne proprio mentre si accingeva a varcare la soglia della propria abitazione.

Sottoposto a un primo controllo sul posto, l’uomo è stato trovato in possesso di due piccoli involucri contenenti 1,69 grammi di cocaina, nascosti nelle tasche.

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli investigatori, rivelando una vera e propria attività di stoccaggio e distribuzione. All’interno delle stanze, i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 540 grammi di hashish, già suddivisi in panetti e ovuli pronti per essere piazzati sul mercato, insieme ad altri 5,40 grammi di cocaina destinati ai clienti della zona.

Il sequestro della cassa e la convalida in Tribunale

L’appartamento era stato organizzato come un vero e proprio laboratorio per il taglio e il frazionamento delle dosi.

Oltre al narcotico, i Carabinieri hanno infatti sigillato bilancini di precisione, sostanze da taglio, materiale plastico per il confezionamento sottovuoto e diversi appunti manoscritti su cui erano dettagliatamente annotati cifre, nomi e contabilità dei passati passaggi di mano.

In un cassetto è stata inoltre trovata la somma in contanti di 4.540 euro, considerata il guadagno diretto dell’attività illecita.

Di fronte ai gravi indizi di colpevolezza raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

Accompagnato presso le aule del Tribunale di Roma per l’udienza rito direttissima, il quarantenne ha visto la convalida del provvedimento restrittivo da parte del Giudice, che ha contestualmente disposto la confisca definitiva dell’intera somma di denaro sequestrata dall’Arma.

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