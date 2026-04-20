Castelli Romani, blitz al distributore: prezzi non comunicati al Ministero, scattano le sanzioni

In un momento in cui il prezzo del carburante oscilla come un termometro impazzito, ogni centesimo in più pesa sui bilanci di famiglie e imprese.

Ed è proprio su questo terreno scivoloso che la Guardia di Finanza ha deciso di intervenire con decisione, accendendo i riflettori sulle pratiche poco trasparenti nel settore.

Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Velletri hanno effettuato un controllo mirato presso un distributore nei Castelli Romani, nell’ambito di un più ampio piano coordinato dal Comando Provinciale di Roma per contrastare possibili distorsioni del mercato.

Non un’ispezione casuale, ma parte di una strategia precisa per vigilare su un comparto particolarmente esposto alle tensioni internazionali.

Nel corso dell’accertamento è emersa una violazione tutt’altro che secondaria: il gestore dell’impianto non aveva comunicato i prezzi praticati al portale ministeriale “Osservaprezzi Carburanti”, lo strumento ufficiale che consente agli automobilisti di confrontare in tempo reale le tariffe.

Un’omissione che va oltre la semplice irregolarità amministrativa. La mancata trasmissione dei dati priva infatti i cittadini di un diritto fondamentale: scegliere consapevolmente dove fare rifornimento, individuando l’offerta più conveniente.

La normativa è chiara: ogni variazione di prezzo, per benzina, diesel o GPL, deve essere comunicata tempestivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le sanzioni previste sono tutt’altro che simboliche: si va da un minimo di 200 euro fino a 2.000 euro per ogni giorno di mancata comunicazione.

L’operazione si inserisce in un contesto di mercato particolarmente instabile, dove il rischio di speculazioni è sempre dietro l’angolo.

L’obiettivo delle Fiamme Gialle non è solo reprimere le violazioni, ma soprattutto prevenire comportamenti scorretti che potrebbero amplificare gli effetti della crisi energetica.

Da un lato, si punta a garantire che i prezzi alla pompa riflettano realmente l’andamento dei costi internazionali. Dall’altro, si vuole tutelare sia i consumatori sia le imprese, spesso costrette a fare i conti con rincari che incidono direttamente sui costi di produzione.

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