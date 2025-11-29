Castelli Romani, pugno duro sulle strade: cinque fermati per guida pericolosa

Proseguono senza sosta i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, impegnati a presidiare le principali strade che collegano Roma ai Castelli Romani.

Un’attività intensa, mirata tanto alla prevenzione dei reati quanto alla sicurezza stradale in un’area fortemente trafficata, soprattutto nelle ore serali.

Nel giro di poche ore, i militari hanno passato al setaccio quasi trenta veicoli e identificato ottantacinque persone.

Particolare attenzione anche ai quindici soggetti già sottoposti a misure restrittive, tutti controllati per verificarne il rispetto delle prescrizioni.

Il bilancio dei controlli è pesante: cinque automobilisti sono stati sorpresi al volante dopo aver assunto droga o in evidente stato di ebbrezza. Per loro è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria e l’immediato ritiro della patente.

Durante le verifiche, inoltre, un uomo è stato trovato con alcune dosi di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Roma in qualità di assuntore.

