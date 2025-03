Castelnuovo di Porto: nuovo look per l’ufficio postale

Nuovi spazi, tecnologia avanzata e servizi digitali per i cittadini: è con queste novità che ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Castelnuovo di Porto, dopo i lavori di ristrutturazione legati al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

L’iniziativa, promossa da Poste Italiane, ha l’obiettivo di offrire nei 7.000 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti una serie di servizi della Pubblica Amministrazione, contribuendo così a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Presso l’ufficio postale di via Roma, 29, i cittadini possono già richiedere:

Il cedolino della pensione

La certificazione unica (CU)

Il modello OBIS M, che riepiloga i dati dell’assegno pensionistico

Nei prossimi mesi sarà inoltre possibile ottenere 15 diversi certificati anagrafici dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), tra cui quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia.

Oltre all’introduzione dei nuovi servizi digitali, l’ufficio è stato completamente rinnovato con interventi mirati a migliorare l’esperienza dei clienti:

Sportelli a altezza ribassata per agevolare ogni categoria di utenza

Postazioni ergonomiche per garantire il comfort del personale e dei clienti

Percorsi tattili per facilitare la mobilità autonoma delle persone con disabilità visiva

ATM Postamat per il prelievo di denaro e altre operazioni 24 ore su 24

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza. L’ufficio è dotato di:

Videosorveglianza collegata alla Security Room di Roma, operativa h24 per monitorare possibili intrusioni

Cassaforte temporizzata “roller cash”, che mette in sicurezza il denaro al termine di ogni operazione

In linea con il Progetto Led di Poste Italiane, l’illuminazione è stata sostituita con lampade a basso consumo che riducono del 50% i consumi di energia elettrica e i costi di manutenzione.

L’ufficio postale di Castelnuovo di Porto è aperto:

Dal lunedì al venerdì: 8:20 – 13:35

Sabato: 8:20 – 12:35

Sempre nell’ambito del Progetto Polis, sono iniziati anche i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Sant’Angelo Romano (via Europa, 2), che dureranno circa 30 giorni lavorativi.

Durante questo periodo, i cittadini potranno usufruire di tutti i servizi presso la sede di Guidonia, in via Gabelli, 16, con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: 8:20 – 19:05 (orario continuato)

Sabato: 8:20 – 12:35

Anche in questa sede è disponibile un ATM Postamat per il prelievo e altre operazioni.

Con il Progetto Polis, Poste Italiane punta a trasformare i suoi uffici in hub digitali al servizio dei cittadini, riducendo le distanze tra le piccole comunità e la Pubblica Amministrazione.

