Catturata banda specializzata in furti e rapine: colpivano negozi, distributori, e turisti

Una serie di colpi messi a segno in città e lungo il litorale nettunense ha tenuto alta l’attenzione delle forze dell’ordine.

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha condotto una serie di interventi che hanno portato all’arresto di otto persone, coinvolte in furti e rapine di varia natura.

Il primo episodio si è verificato in un distributore di carburante lungo via Nettunense, dove due uomini travisati hanno tentato di forzare la cassaforte con arnesi da scasso. Un sistema di allarme nebbiogeno li ha messi in fuga, ma la loro auto, identificata grazie alla targa parziale, è stata intercettata dalle Volanti a Trullo. Ne è nato un inseguimento con resistenza agli agenti, che ha portato all’arresto dei due uomini, denunciati anche per furto aggravato e possesso di attrezzi da scasso.

In città, due altri arresti hanno riguardato negozi presi di mira dai ladri. Un sessantasettenne romano è stato sorpreso a Piazza Guglielmo Marconi mentre cercava di rubare una felpa; scoperto, ha reagito minacciando e aggredendo l’addetta alla vigilanza, ma è stato bloccato dagli agenti del IX Distretto Esposizione. Una ventisettenne rumena, invece, aveva saccheggiato prodotti cosmetici in un punto vendita di via Bernardino Alimeno, ma è stata fermata in tempo dal Commissariato Romanina.

Altri quattro arresti hanno riguardato furti ai danni di automobilisti, passeggeri e turisti. Un cinquantunenne rumeno ha approfittato della distrazione di un automobilista coinvolto in un incidente per rubare portafoglio e cellulare, ma è stato subito intercettato.

Un cinquantaquattrenne marocchino ha rapinato un passeggero su un treno diretto a Bracciano, mentre un giovane algerino è stato fermato dopo aver strappato uno smartphone a un turista. Infine, ad Anzio, un altro giovane è stato sorpreso a rovistare all’interno di auto in sosta sul lungomare, con tanto di arnesi da scasso.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

