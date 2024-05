Catturata la banda che speronava le auto per rapinare gli automobilisti

I Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno arrestato tre cittadini colombiani accusati di rapina e spaccio di droga. I fatti risalgono a febbraio scorso, quando i tre uomini, a bordo di un’utilitaria, avevano speronato e rapinato un ragazzo in via di Porta Furba.

La rapina:

La vittima, alla guida della propria auto, è stata speronata dai malviventi. Dopo la collisione, entrambi i veicoli si sono fermati e i due passeggeri dell’utilitaria hanno aggredito il ragazzo, rubandogli il cellulare e il bancomat.

Le indagini:

Gli agenti del commissariato Appio hanno avviato le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e ricostruendo il modello e la targa dell’auto usata per la rapina.

L’inseguimento:

Pochi giorni fa, una Volante ha intercettato l’auto con a bordo due dei sospettati in viale di Tor Bella Monaca. I due, accortisi di essere seguiti, hanno tentato la fuga, dando vita a un inseguimento per le vie del quartiere. I Carabinieri sono riusciti a fermare l’auto dopo circa 6 km. Durante la fuga, i fuggitivi hanno lanciato dal finestrino dello stupefacente, poi recuperato dai Carabinieri.

L’arresto e il fermo:

Gli accertamenti e le perquisizioni successive hanno portato al rintraccio del terzo complice e al sequestro di ulteriore droga. Sulla base delle prove raccolte, i Carabinieri hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per tutti e tre i colombiani, accusati di rapina in concorso e, per due di loro, anche di violazione della normativa sugli stupefacenti.

Convalida del fermo:

Il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura di Roma, ha convalidato il fermo e confermato le accuse a carico dei tre uomini, che si trovano ora nel carcere romano di Regina Coeli a disposizione della magistratura.

