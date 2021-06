Caudo, Tufello: “Un impianto sportivo abbandonato torna ad essere luogo di socialità e sport”

«Un impianto sportivo, abbandonato da anni, dove sono cresciute generazioni di ragazze e ragazzi del quartiere sta per tornare ad essere un polmone di socialità e sport. Si tratta dello spazio dell’ex Detroit, nel cuore del Tufello – dichiara Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, annunciando la pubblicazione del bando pubblico di affidamento. – È un’area importante che vogliamo torni al più presto al centro delle attività e della socialità delle persone che vivono in questo quadrante. Per rendere possibile tutto questo, come Municipio abbiamo effettuato importanti lavori di consolidamento e abbiamo portato avanti un grande lavoro amministrativo che ci consente, oggi, di lanciare l’avviso pubblico per riportare in vita l’ex Detroit.»

«Cerchiamo operatori pronti a raccogliere la sfida di realizzare un centro sportivo a forte connotato sociale e accessibile a tutti e tutte e che faccia rinascere il quartiere – specifica Caudo. – Possiamo combattere il rischio delle dipendenze dalle droghe, contendendo terreno ai luoghi di spaccio e combattendo l’abbandono aprendo spazi e opportunità di incontro, di creatività e di socialità. A cominciare proprio da qui, dall’ex Detroit.»

Qui tutte le info: https://www.comune.roma.it/ web/it/bando-concorso.page? contentId=BEC791183