“C’è ‘n’aria scapijata” di Maurizio Rossi a La Primula

A conclusione del ciclo di appuntamenti dei venerdì letterari a La Primula 2024-2025 si terrà la presentazione dell’ultima raccolta di poesie in romanesco di Maurizio Rossi.

“C’è ‘n’aria scapijata” sarà presentata venerdì 9 maggio 2025 alle ore 17,30-19,30, presso il casale de La Primula, in via Alfredo Covelli, 12/14.

Intervengono Paolo D’Achille professore ordinario di linguistica Università “Roma Tre” e presidente dell’Accademia della Crusca e Vincenzo Luciani, editore e poeta.

Con l’amichevole partecipazione del Coro della Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani.

Posti limitati si raccomanda la prenotazione.

Tutti i dettagli nella locandina allegata.

