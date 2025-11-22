C’è ’n’aria scapijata. Poesie romanesche di Maurizio Rossi al Pentatonic

Domenica 30 novembre 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina.

Incontro con Maurizio Rossi e presentaziione del suo libro C’è ’n’aria scapijata. Poesie romanesche (Edizioni Cofine 2025)

In conversazione con l’autore: Vincenzo Luciani e Anna Maria Curci

La raccolta contiene poesie in romanesco scritte nell’arco di dieci anni. Tanti ne sono trascorsi dalla prima, Cercanno leggerezza (2015). Nelle cinque sezioni in cui è suddivisa (Er vecchio poveta, La cura de li malanni, Sognati e strasognati, Filosofia, A spasseggio) convivono poesie intime e altre ironiche o sferzanti; anche lo stile varia e comprende sonetti, componimenti in rima chiusa, in verso libero e anche in forma di stornello.

Maurizio Rossi, medico specialista attualmente in pensione, scrive in lingua e in dialetto romanesco. Nel 2008 ha pubblicato la prima raccolta poetica Dal pozzo al cielo a cui sono seguite: Tempo di tulipani, 2009; Sono aratro le parole, 2011 (LietoColle); Che resta da fare, 2014 (LietoColle); Cercanno leggerezza, 2015, in dialetto romanesco; La veglia e il sogno, 2019 (Ed. Cofine, Collana Aperilibri), di sabbia e d’arancio canterò, 2023 (Ed. Cofine).

Nel 2022 ha pubblicato il romanzo La ruota di Duchamp (Ed. Cofine), sua prima opera in prosa. Per la poesia collabora con scritti e recensioni al sito web “Poeti del Parco” e fa parte della redazione della rivista “Periferie”.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

