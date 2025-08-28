“C’è una rissa enorme, correte!”, accoltellato 38enne alla schiena: finisce in ospedale

Il centralino del 112 ha cominciato a squillare poco dopo la mezzanotte. “C’è una rissa enorme, correte!”, la voce concitata di chi ha assistito alla scena nei pressi dei locali di Città Giardino. Le segnalazioni, hanno fatto scattare l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Quando le pattuglie della Questura sono arrivate in viale Gottardo, la scena era quella di una nottata di violenza: decine di persone ancora in strada, molte delle quali si sono dileguate all’arrivo degli agenti.

A terra, un uomo di 38 anni, italiano, con una ferita profonda alla schiena, compatibile con una coltellata.

Soccorso dal personale sanitario, il ferito è stato trasportato in codice giallo al policlinico Umberto I, dove i medici lo hanno medicato e dimesso qualche ora dopo.

Agli investigatori del III Distretto Fidene-Serpentara, il 38enne ha raccontato una versione insolita: si sarebbe ferito cadendo su un vaso durante una discussione. Una spiegazione che non ha convinto del tutto, ma che al momento lascia la vicenda senza una querela formale.

L’episodio riporta l’attenzione sulla zona di Città Giardino, già teatro di violenza lo scorso fine settimana, quando un uomo di 37 anni, originario del Bangladesh, era stato colpito con un’arma da taglio al volto e al collo all’alba in piazza Sempione, finendo in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini.

Una sequenza ravvicinata di eventi che solleva interrogativi sulla sicurezza nell’area, sempre più spesso segnata da risse e aggressioni notturne.

LA DENUNCIA DEL COMITATO ” SALVIAMO PIAZZA SEMPIONE”:

“Questa notte, poco prima dell’una, nuovo episodio di violenza a viale Gottardo, nel punto di massima concentrazione dei locali della movida. È scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto decine di giovani, molti alterati dall’alcol. C’è stato anche un ferito, cosicché oltre all’intervento di numerose volanti della polizia si è reso necessario anche quello di un’ambulanza”. “E meno male che non era un fine settimana e ancora molti sono in vacanza. Che cosa ci aspetta a settembre? Quanto dobbiamo ancora attendere le misure di prevenzione che abbiamo richiesto?”.

