Cecchignola, auto fuori strada nella notte: tre giovani feriti. Un ragazzo recuperato dai Vigili del Fuoco

Momenti di paura nella notte a Roma, dove un’auto con a bordo tre ragazzi è finita fuori strada precipitando in una scarpata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 00.30 in via della Cecchignola, in un tratto caratterizzato da un dislivello di circa cinque metri rispetto alla carreggiata.

Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha perso il controllo ed è uscito improvvisamente dalla sede stradale, terminando la sua corsa ribaltato in una zona scoscesa. L’impatto ha reso necessario un intervento complesso dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Eur 11/A, supportati dall’autoscala AS/11, oltre al personale sanitario del 118 e alle forze dell’ordine.

All’arrivo dei soccorritori, due dei giovani a bordo erano già stati assistiti e affidati alle cure del 118. Più delicata la situazione del terzo occupante, rimasto intrappolato nell’abitacolo completamente capovolto.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarlo in sicurezza, operando in condizioni difficili a causa della posizione del mezzo e del terreno instabile. Una volta liberato, il ragazzo è stato immobilizzato su una barella e recuperato fino al piano stradale grazie all’utilizzo dell’autoscala, che ha permesso il trasferimento in sicurezza verso l’ambulanza.

Tutti e tre i giovani sono stati successivamente trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le loro condizioni non sarebbero al momento ritenute gravi.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause dell’uscita di strada.

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