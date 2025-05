Cecchignola e Laurentino 38, scatta il blitz anti-degrado: ispezioni, sanzioni e locali nel mirino

Nel cuore del quadrante sud di Roma, tra le strade silenziose della Cecchignola e i palazzi del Laurentino 38, qualcosa si muove.

A rompere la routine ci pensano i lampeggianti blu e il passo deciso delle forze dell’ordine: i Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola, affiancati dai colleghi del NAS, dell’Ispettorato del Lavoro, della Guardia di Finanza e del 1° Nucleo Operativo Metropolitano.

È un’operazione mirata, straordinaria, studiata a tavolino per colpire le sacche di illegalità e degrado che troppo spesso si annidano nei quartieri di periferia.

Un intervento deciso, nato su impulso del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condiviso all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I controlli si concentrano su tre esercizi commerciali: bar, tabacchi e punti di aggregazione. Due di questi non passano l’esame. Il primo, un bar-tabacchi su viale Pavese, viene sanzionato con una multa da 2.278 euro: mancano documenti fondamentali per la sicurezza dei lavoratori, come la valutazione dei rischi.

Il secondo, in via Ghetaldi, mostra gravi carenze igienico-sanitarie. I militari non si limitano a un richiamo: scatta la prescrizione, 30 giorni di tempo per mettersi in regola, esporre gli ingredienti dei prodotti somministrati e rafforzare le procedure di pulizia.

L’attività non si ferma ai locali. In poche ore, vengono identificate 30 persone, tra cui 10 lavoratori, e controllati 40 veicoli.

