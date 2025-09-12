Cedimento improvviso al Pigneto, cittadini e automobilisti bloccati dalla voragine

Questa mattina, via Romanello da Forlì, nel cuore del Pigneto, è stata teatro di un’improvvisa sorpresa che ha lasciato residenti e automobilisti a bocca aperta: una voragine si è aperta all’improvviso tra via Braccio da Montone e via Conte di Carmagnola, spezzando il manto stradale e trasformando la via in una zona off-limits.

In pochi minuti, gli agenti della polizia locale e i tecnici del Comune sono accorsi sul posto, transennando l’area per garantire la sicurezza e avviando le prime verifiche strutturali.

Tra detriti e manto stradale sollevato, l’obiettivo era chiaro: capire l’entità del cedimento e pianificare velocemente i lavori necessari per restituire la strada ai cittadini.

Il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, insieme all’assessora ai lavori pubblici e mobilità, Maura Lostia, hanno commentato: “Nella mattinata di oggi, a seguito del cedimento del manto stradale, si è resa necessaria l’interdizione al traffico veicolare su via Romanello da Forlì. Sono stati attivati gli uffici competenti per garantire tempi rapidi di intervento e il ripristino della piena fruibilità della strada”.

