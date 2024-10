Celli, approvate delibere su orti urbani comunitari e poli civici

“L’Assemblea Capitolina oggi ha compiuto un importante passo avanti per una Roma più inclusiva e sostenibile, approvando le delibere per il nuovo Regolamento per gli Orti Urbani Comunitari e quello sui Poli Civici Integrati di Mutualismo Sociale”.

Ad affermarlo in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Con il Regolamento sugli Orti Urbani – spiega – valorizziamo questi spazi come autentici beni comuni, frutto di una collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Gli orti urbani non solo contribuiscono al miglioramento del verde pubblico e promuovono la filiera corta, ma sono anche luoghi di partecipazione attiva, dove i cittadini rafforzano il proprio legame con l’ambiente e con il territorio, favorendo la coesione sociale e l’integrazione interculturale.

Il Regolamento sui Poli Civici Integrati, inoltre, fornisce un quadro normativo che permette di rafforzare il welfare di prossimità, dando risposte concrete ai bisogni locali.

Con questa delibera, i poli civici potranno ampliare il loro raggio di azione con servizi sociali, attività formative e spazi per lo sviluppo delle comunità, consolidando un sistema in cui il terzo settore e le associazioni sono partner strategici per il benessere di Roma”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’approvazione di queste due delibere, a partire dai consiglieri firmatari delle proposte, dagli uffici comunali alle Commissioni competenti, fino ai Municipi e ai rappresentanti del movimento degli orti urbani e dei poli civici.

Con queste delibere, Roma conferma il proprio impegno per una città che cresce insieme ai suoi cittadini, sempre più partecipativa e vicina alle esigenze della comunità”, conclude la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙