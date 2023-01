Celli: Mercoledì 11 gennaio a Tor Bella Monaca per Fiaccolata della legalità

“Domani parteciperò a Tor Bella Monaca alla Fiaccolata della Legalità. Saremo al fianco di Tiziana Ronzio e di tanti cittadini per dare una forte risposta alla violenza e alla criminalità alle quali questa comunità non si arrende. E per condannare l’aggressione di giovedì sera a danno di due carabinieri. Non dobbiamo mai abbassare la guardia nella lotta all’illegalità e nel percorso per rendere sempre più sicure le strade e i quartieri della nostra città”.

Annuncia in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.