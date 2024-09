Celli-Michetelli (Pd), prepariamo seduta straordinaria dell’assemblea capitolina a Rebibbia

E’ partita oggi in Campidoglio la macchina organizzativa per la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina che si terrà all’interno del carcere di Rebibbia in occasione del Giubileo.

Alla riunione hanno partecipato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, la consigliera capitolina Cristina Michetelli, la Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale Valentina Calderone e gli uffici comunali. Nelle prossime settimane la Conferenza dei Capigruppo stabilirà la data della convocazione.

“Abbiamo avviato i preparativi per una seduta dell’Assemblea capitolina all’interno del carcere di Rebibbia. E’ un segnale forte e chiaro di attenzione verso una realtà che richiede massima sensibilità da parte delle istituzioni.

Si terrà durante il Giubileo 2025 e rappresenterà un’occasione preziosa per porre al centro dell’agenda politica le problematiche urgenti delle nostre carceri e per riaffermare il nostro impegno a tutela della dignità e dei diritti umani”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“La seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina a Rebibbia sarà un momento fondamentale per riflettere sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita all’interno delle carceri e per creare un collegamento tra le istituzioni capitoline e questa parte di città. Il reinserimento sociale è un tema cruciale.

Il nostro compito è quello di creare le condizioni per fornire servizi e supporti anche alle persone private della libertà personale e dare una vera seconda possibilità per chi ha scontato la propria pena”, dichiara la consigliera capitolina Cristina Michetelli.

