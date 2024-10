Celli (Pd), incontro soddisfacente con Anec Lazio, impegno per semplificare procedure autorizzative

“Questa mattina, insieme all’Assessore alla Cultura Miguel Gotor e alla Presidente della Commissione Cultura Erica Battaglia, abbiamo incontrato il Segretario Generale Massimo Arcangeli di ANEC Lazio per un confronto sulle criticità che il settore cinematografico e culturale ha evidenziato in merito ai procedimenti autorizzatori per le attività di pubblico spettacolo.

Erano presenti anche i responsabili del Dipartimento Ambiente e del Dipartimento Cultura di Roma Capitale. Durante la riunione, abbiamo recepito con attenzione le problematiche evidenziate, in particolare riguardo alle difficoltà incontrate dagli operatori per il corretto svolgimento delle attività, sia per i soggetti assegnatari di sostegni economici che non.

Tra queste, le richieste di certificazione sullo stato delle alberature e della staticità del suolo, che rischiano di impattare in maniera sproporzionata su eventi di piccole e medie dimensioni. Alla luce di queste osservazioni, Roma Capitale si è impegnata a valutare soluzioni che possano semplificare e uniformare le procedure autorizzative per le manifestazioni culturali, garantendo una gestione più efficiente.

Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro, convinti che questa sia la strada giusta, perché il nostro obiettivo è quello di garantire che Roma resti una città viva culturalmente, senza che gli operatori siano gravati da oneri burocratici sproporzionati”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

