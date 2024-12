Celli: pedaggio tratto urbano A24, sostegno a interrogazione parlamentare PD a ministro Salvini per abolizione

“Accogliamo con favore l’interrogazione parlamentare presentata dal Partito Democratico che chiede al ministro Salvini di mantenere la promessa, fatta in campagna elettorale, di abolire il pedaggio nel tratto urbano di Roma della A24.

È inaccettabile che, a distanza di due anni, le sue parole si siano rivelate soltanto un semplice slogan”. Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli.

“Migliaia di cittadini romani, in particolare quelli del Municipio VI e dell’area est, sono costretti ogni giorno a pagare fino a 1,70 euro per spostarsi all’interno della loro città, utilizzando i caselli di Ponte di Nona, Lunghezza e Settecamini.

E’ una penalizzazione inaccettabile, un salasso intollerabile che colpisce lavoratori, studenti e famiglie. Il Governo della romana Meloni e del ministro Salvini, assorbito dalle beghe interne e dai litigi di maggioranza, ha completamente dimenticato i cittadini e le loro esigenze.

Chi utilizza questo tratto autostradale per lavoro, studio o altre necessità non può più aspettare. È ora che il ministro Salvini si assuma le sue responsabilità e intervenga per porre fine a questa evidente ingiustizia.

Roma e i suoi cittadini meritano risposte concrete e immediate, non promesse destinate a rimanere vane. Ringrazio, per questo atto di attenzione alle romane e ai romani, i parlamentari firmatari dell’interrogazione Morassut, Orfini, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini e Prestipino”, conclude la presidente Celli.

