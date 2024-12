Celli: prosegue lavoro per approvare bilancio di previsione in giornata, avanti con voto odg ed emendamenti

“Prosegue in Aula Giulio Cesare il lavoro per l’approvazione del bilancio di previsione. Stiamo andando avanti con la votazione di 2691 ordini del giorno e 534 emendamenti.

Si sta procedendo con un responsabile e attento confronto tra tutte le forze politiche in Assemblea capitolina. Stiamo lavorando affinché si chiuda oggi la sessione di bilancio per dare così il via libera nei tempi previsti ad un provvedimento strategico per la città“.

Così in una nota la presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli.

