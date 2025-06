Celli: un orgoglio aver condiviso con Giulia Tempesta percorso in Assemblea Capitolina

“E’ stato un orgoglio essere al fianco di Giulia Tempesta in tanti anni di percorso condiviso in Assemblea Capitolina. A lei il ringraziamento per la sua attività amministrativa e politica. Sono certa che nel suo nuovo incarico continuerà ad offrire un servizio competente e appassionato alla città di Roma e un supporto prezioso per tutti noi”.

Lo dichiara la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, a seguito delle dimissioni di Giulia Tempesta da consigliera capitolina per assumere l’incarico di capo della segreteria politica del sindaco Roberto Gualtieri.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.