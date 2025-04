Cellulare in frantumi, e lividi sul volto: giovane massacra di botte la ex in piazza

Un pugno dopo l’altro, la mano dell’aguzzino che le chiude la bocca per soffocare urla e richieste d’aiuto. È la scena che lunedì sera, poco dopo le 20, si consuma nel parcheggio di piazza XXV Aprile a Cecchina di Albano Laziale.

Protagonisti – loro malgrado – una ragazza di 21 anni e il suo ex compagno, ventenne, già noto alle forze dell’ordine per aggressioni in famiglia e tuttora sottoposto a divieto di avvicinamento a madre, nonna e sorella.

Il passaggio della “gazzella”

A spezzare la violenza è l’intuito di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Cecchina, in perlustrazione di routine. Dal finestrino aperto di una utilitaria parcheggiata spunta il giovane: un braccio immobilizza la vittima, l’altro martella il volto della ragazza.

Il cellulare, ridotto in pezzi, giace sul sedile: l’ennesimo tentativo della 21enne di chiedere aiuto, annientato. Intorno, un gruppo di adolescenti osserva attonito senza intervenire.

La fuga nei boschi e la cattura

Alla vista dei lampeggianti il ventenne scatta fuori dall’auto e si lancia di corsa verso la linea ferroviaria. Crede di far perdere le tracce fra i cespugli, ma i militari lo tallonano e lo scovano nascosto nella boscaglia che costeggia i binari. Scattano le manette: arresto in flagranza per lesioni aggravate e maltrattamenti.

Il racconto fra le lacrime

In pronto soccorso la giovane, lividi in volto e una prognosi di 10 giorni, trova la forza di raccontare: mesi di controllo ossessivo dei social, messaggi letti di nascosto, intimidazioni continue.

Un crescendo sfociato nell’agguato di lunedì, nato da un banale diverbio e degenerato nell’ennesimo atto di brutalità.

