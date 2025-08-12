Cena al ristorante e scappa senza pagare, poi aggredisce gli agenti. Arrestata 61enne

Si è seduta al tavolo come una normale cliente, ha ordinato tranquillamente le sue portate… ma quando è arrivato il momento di pagare il conto, ha gelato tutti: «Io non pago». È accaduto in un ristorante del quartiere Salario, dove una 61enne romana ha trasformato una serata di ristorazione in un caso di polizia.

Il personale ha provato a farla ragionare, ma la donna ha tentato la fuga. Nel frattempo, il titolare aveva già chiamato il 112 e una pattuglia del commissariato Villa Glori è arrivata sul posto. Neanche davanti agli agenti la 61enne ha fatto marcia indietro: urla, calci e spintoni, fino a quando i poliziotti sono riusciti a bloccarla.

Per lei sono scattate le manette con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

