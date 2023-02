Centenario Pasolini: l’evento conclusivo nel V Municipio

Dopo un anno di lectiones magistrales, convegni, mostre, proiezioni cinematografiche, performances teatrali, ecc., il Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini in V Municipio si concluderà con un evento straordinario, della durata di tre giorni, presso la Casa della Cultura in via Casilina, 665 (parco di Villa De Santis).

Per l’occasione saranno esposte le Mostre fotografiche:

DA PIERO A FOTOGRAMMI D’ARTE (ideata e realizzata dal regista Alessandro PERRELLA ). Una mostra nella quale viene evidenziata l’influenza che la pittura italiana del Rinascimento svolse sull’intera opera dello scrittore, poeta e regista friulano; in particolare furono gli affreschi di Piero della Francesca sulla “Leggenda della vera Croce”, realizzati nel duomo di Arezzo, a ispirare i costumi dei principali personaggi del film “Il Vangelo secondo Matteo”;

UNA DISPERATA VITALITA'. Il cinema di Pasolini come amore del vivere dentro le cose, nella vita, nella realtà (dedicata a tutto il cinema di Pasolini, è stata ideata e realizzata dal prof. Francesco SIRLETO, organizzatore e curatore di varie manifestazioni del Centenario pasoliniano svoltesi in V Municipio a partire dal 3 marzo 2022).

Le mostre saranno esposte al pubblico, con ingresso gratuito, dalle ore 9,00 alle 18,00 di Venerdì 3 marzo, dalle ore 8,00 alle 18,00 di Sabato 4 marzo,

dalle ore 10,00 alle 14,00 di Domenica 5 marzo.

All’inaugurazione dell’evento, che sarà aperto con un saluto istituzionale del Presidente Mauro Caliste, sono stati invitati il Sindaco di Roma, on. Roberto Gualtieri, e l’Assessore alla cultura, on. Miguel Gotor. Saranno inoltre presenti rappresentanti del Comitato Nazionale Pasolini 100 e esperti del cinema e dell’opera letteraria pasoliniana.

Come ha dichiarato il prof. Francesco Sirleto, organizzatore e curatore dei numerosi eventi che hanno costellato questo Centenario pasoliniano, “Siamo al termine di un anno veramente straordinario, per la quantità e la qualità degli eventi ideati e realizzati, tanto nel territorio del V Municipio, quanto fuori dai nostri confini”.

Ecco, infatti, un elenco dettagliato dei momenti celebrativi portati a termine, sotto l’egida e con il patrocinio del Municipio V:

GLI EVENTI

3 marzo: Lectio Magistralis del prof. Giulio Ferroni presso la Sala consiliare del V Municipio in via Perlasca (evento inaugurale del centenario pasoliniano);

8 aprile: Inaugurazione della Mostra Stupenda e misera città presso la Casa della Cultura in Villa De Santis;

12 aprile: Esposizione della Mostra “Stupenda e misera città” nel Liceo Benedetto da Norcia;

3 Maggio: Convegno presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, con presentazione del libro su Pasolini insegnante “Per una pedagogia emancipante”;

4 maggio: esposizione della mostra “Stupenda e misera città” presso il Liceo Levi-Civita;

7 maggio: Rappresentazione teatrale “Quella notte all’Idroscalo” presso l’ex cinema Folgore al Quadraro;

11 maggio: esposizione della mostra “Stupenda e misera città” presso il Liceo Kant;

18 maggio: esposizione della Mostra “Stupenda e misera città” presso l’Istituto paritario “Maria Immacolata” in via Tor de’ Schiavi;

24 maggio: presentazione de “Il libro bianco di Pasolini”, di Enzo Lavagnini, presso la Casa della cultura in Villa de Santis;

25 maggio: esposizione della “Mostra Stupenda e misera città” nella Biblioteca dell’Istituto Di Vittorio – Lattanzio;

25 maggio: Convegno su “Anti-modernità e moralità in Berlinguer e Pasolini”, presso la casa della Cultura di Villa De Santis;

15 giugno: esposizione della “Mostra Stupenda e misera città” presso il Centro culturale Gabriella Ferri (IV Municipio);

14-15 OTTOBRE: Festival della poesia dialettale a Fortezza Est (Torpignattara), dedicato a Pier Paolo Pasolini ed Achille Serrao, organizzato da Atelier 102 e Periferie;

6 novembre: Esposizione della Mostra “Stupenda e misera città” presso l’Albero Stella di Palestrina in un evento organizzato dal Circolo Culturale Prenestino Roberto Simeoni;

26 novembre: esposizione della mostra “Stupenda e misera città” nella Sala consiliare del Comune di Ciampino e Convegno su Pasolini insegnante a Ciampino;

6 dicembre: Inaugurazione della Mostra “Una disperata vitalità” presso il cinema Caravaggio (Cinecircolo romano);

19 dicembre: Inaugurazione della Mostra “Una disperata vitalità. Il cinema di Pasolini come amore del vivere dentro le cose, nella vita, nella realtà” presso la Biblioteca comunale del Pigneto “Goffredo Mameli”;

3, 4, 5 marzo 2023: Evento conclusivo del Centenario pasoliniano alla Casa della Cultura, Villa De Santis, via Casilina 665.

“Un anno straordinario – conclude il prof. Sirleto – ma anche molto faticoso, e all’insegna del risparmio, nel senso che NON ha gravato sul bilancio né comunale né municipale; eventi che si sono giovati del lavoro volontario e gratuito dei moltissimi che hanno hanno voluto offrire un contributo di qualità per ricordare il grande intellettuale prematuramente e tragicamente scomparso il 2 novembre 1975.

A questo proposito vorrei ringraziare il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, che mi ha affidato l’incarico di coordinare i molteplici eventi celebrativi. Grazie agli Enti patrocinanti come il Comitato Nazionale Pasolini 100 (con i professori Giulio Ferroni, Rino Caputo, Maura Locantore), l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, il Cinecircolo Romano, il Centro Studi PPP di Casarsa della Delizia, il Comune di Palestrina, il Circolo culturale Prenestino Roberto Simeoni; il Comune di Ciampino, il Municipio IV, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli; la Biblioteca Goffredo Mameli del Pigneto. Infine un ringraziamento speciale a Forum Europeo (nella persona di Nicola Petruzzi), a Unicoop Tirreno, Sogester s.r.l. e a Quadrifoglio Immobiliare (nella persona di Francesco Crocè); a Teo Giannini; a Vincenzo Luciani, editore e animatore instancabile di Abitarearoma.it e della rivista Periferie; all’Associazione Atelier 102 e al Nuovo Coro Popolare diretti da Paula Gallardo Serrao; all’amico Aldo Zaino per i suoi impeccabili servizi fotografici; ad Aurora Fratini e Henos Palmisano, dell’Associazione Polvere di Stelle. E alle scuole che hanno ospitato eventi e mostre: Liceo Levi-Civita, liceo Kant, Liceo Benedetto da Norcia, Istituto superiore Di Vittorio-Lattanzio, L’Istituto paritario Maria Immacolata”.