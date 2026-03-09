Centocelle: autista atac picchiato da tre persone prima del turno, poi guida il tram e chiede aiuto

Un’aggressione improvvisa, senza apparente motivo, e un turno di lavoro portato avanti nonostante il dolore. L’episodio risale alla scorsa settimana.

È la vicenda denunciata da un autista Atac, finito al pronto soccorso dopo essere stato picchiato da tre persone alla fermata del tram in piazza dei Gerani, nel quartiere Centocelle.

Il pestaggio prima di salire sul tram

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nei pressi del capolinea poco prima di iniziare la corsa prevista quando sarebbe stato avvicinato da tre individui. Nel giro di pochi istanti la situazione è degenerata.

Gli aggressori lo avrebbero spinto a terra e colpito con calci e pugni, per poi allontanarsi rapidamente, lasciandolo ferito.

Nonostante lo shock e le contusioni riportate, il conducente ha comunque deciso di salire sul tram e iniziare il servizio.

La chiamata al 112 durante la corsa

Il viaggio però è diventato sempre più difficile. Dopo circa due ore di servizio, mentre il mezzo si trovava in viale delle Belle Arti, nella zona Flaminia, l’autista non è più riuscito a proseguire.

A quel punto ha contattato il 112, spiegando agli operatori di non essere più in grado di guidare. «Non riesco più a continuare», avrebbe detto durante la telefonata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e accompagnato l’uomo al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove i medici gli hanno diagnosticato contusioni e traumi con una prognosi di circa venti giorni.

Le indagini

Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona di piazza dei Gerani, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i tre aggressori.

Lo stesso autista, ascoltato dagli inquirenti, avrebbe dichiarato di non riuscire a individuare possibili motivi o persone che potessero avere rancori nei suoi confronti tali da spiegare un’aggressione così violenta.

L’allarme sicurezza nel trasporto pubblico

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza per chi lavora nel trasporto pubblico locale.

Negli ultimi mesi, infatti, si sono registrati diversi episodi di violenza ai danni del personale.

Nelle scorse settimane due controllori Atac sono stati minacciati da persone armate di coltello durante controlli sui titoli di viaggio.

A dicembre, invece, un autista di autobus era stato ferito con un’arma da taglio mentre era in servizio.

Una sequenza di episodi che continua a preoccupare lavoratori e sindacati, che chiedono maggiore tutela e misure di sicurezza più efficaci per il personale impegnato ogni giorno sulle linee del trasporto pubblico della Capitale.

