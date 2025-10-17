Centocelle, Caliste – Lostia: al via i lavori di riqualificazione in Via dei Castani

Partiranno entro la fine del mese i lavori di riqualificazione di via dei Castani, nel tratto compreso tra piazza dei Gerani e via dei Faggi, nel quartiere Centocelle.

L’intervento, atteso da tempo dai residenti per porre rimedio al grave dissesto del manto stradale, è stato programmato grazie alla collaborazione tra il Municipio Roma V e il Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale.

«Da tempo i cittadini ci chiedevano un intervento su questo tratto di strada, che versa in condizioni critiche – ha dichiarato Maura Lostia, assessora municipale ai Lavori Pubblici – Dopo un sopralluogo con la Polizia Locale e i tecnici del Municipio, abbiamo definito la programmazione del cantiere, che partirà entro la fine del mese. L’intervento prevede il rifacimento della soletta di basamento, del binder e del tappetino, oltre alla riqualificazione delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale e verticale».

Il tratto interessato dai lavori è lungo circa 500 metri e si trova nel cuore di Centocelle, in un’area dove sono presenti attività commerciali, servizi sanitari e linee di trasporto pubblico. Proprio la presenza di questi elementi ha reso necessario un intervento tempestivo e una particolare attenzione nella gestione del cantiere.

«Vista la situazione di emergenza – ha sottolineato il presidente del Municipio V, Mauro Caliste – abbiamo chiesto un supporto al Campidoglio.L’assessora capitolina ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, è intervenuta prontamente, consentendo di attivare in tempi rapidi le procedure necessarie. Questo risultato dimostra l’efficacia della collaborazione tra Municipio e Roma Capitale, che permette di rispondere concretamente alle esigenze del territorio».

L’intervento, per un importo complessivo di circa 200 mila euro, è finanziato dal Dipartimento capitolino ai Lavori Pubblici.

«La sinergia tra i livelli istituzionali è fondamentale per affrontare le situazioni più urgenti – ha aggiunto l’assessora Lostia – Grazie a questo intervento sarà possibile restituire ai cittadini una strada più sicura e decorosa, migliorando anche la fruibilità per pedoni e automobilisti».

Il cantiere sarà aperto a fine ottobre e, per minimizzare i disagi, sarà collocato sull’asse stradale senza interdire il traffico veicolare né la possibilità di parcheggiare. Grazie all’ampiezza della carreggiata, i veicoli potranno transitare nell’area solitamente destinata alla sosta.

