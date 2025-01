Centocelle, fermato con attrezzi da scasso e un catalizzatore rubato: denunciato

Una notte movimentata a Centocelle, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno intercettato un’auto con a bordo un carico sospetto.

All’interno del veicolo, fermato in via Prenestina, sono stati trovati attrezzi da scasso e il catalizzatore di una marmitta, riconducibile a una Smart, con i supporti tagliati di netto.

Il conducente del mezzo, un cittadino albanese, non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile sul possesso degli oggetti rinvenuti, finendo così nei guai.

I militari, insospettiti dal comportamento dell’uomo, hanno proceduto a un controllo più approfondito, scoprendo gli strumenti tipici di chi si dedica ai furti su veicoli.

L’accusa nei confronti dell’uomo è di ricettazione, mentre tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

