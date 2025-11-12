Centocelle, giovane fugge a bordo di uno scooter dalla polizia e travolge un uomo

Paura nel pomeriggio di ieri (martedì 11 novembre), intorno alle 17, in Via dei Castani, all’altezza di Via delle Robinie, un ragazzo a bordo di uno scooter SH ha investito un uomo di 60 anni mentre attraversava la strada a piedi.

Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane era in fuga dalla polizia al momento dell’impatto. Non è ancora chiaro se il ragazzo abbia ignorato un alt imposto dalle forze dell’ordine o se abbia deciso di scappare dopo aver notato le volanti.

Immediati i soccorsi: sia il giovane sia il pedone sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non risultano gravi: il fuggitivo è stato portato al Pertini, mentre l’uomo investito all’Umberto I.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità. Al momento, resta da capire anche il motivo della fuga del giovane.

