Centocelle. I carabinieri di via dei Pini smantellano l’insediamento abusivo

Purtroppo le scorribande dei senza fissa dimora andavano ad ingrandirsi ogni giorno che passava e nel contempo aumentava i problemi per la struttura mercatale del Mercato Insieme di Centocelle.

«I luoghi dove abbiamo avuti più problemi sono stati i bagni, dove – ci racconta il presidente Rosato presidente AGS Mercato Insieme di viale della Primavera – dove in questi mesi abbiamo trovato di tutto all’interno delle cassette dei bagni, da indumenti intimi a siringhe. Per non parlare di serrande dei box manomesse e prodotti, specialmente frutta, per diversi giorni. Purtroppo sono iniziati ad essere segnalati anche furti a persone e la clientela ha iniziato ad avere paura.

Abbiamo iniziato a segnalare la cosa sia al V municipio che alla Caserma dei Carabinieri di via dei Pini, che da sempre rispondono ad ogni richiesta di intervento. Del resto basta pensare alla velocità cui recuperarono il pesante cancello in ferro abbattuto da un’auto lanciata a forte velocità e rimasto in terra per diversi giorni in attesa di essere sostituito.

Facemmo la denuncia, ci racconta Rosato, intervennero immediatamente e dopo una veloce visione alle registrazione delle telecamere, hanno individuato i colpevoli attraverso la targa del camion e recuperato il pesante cancello ancora sul cassone e denunciato a piede libero i ladri».

Una disponibilità quella di tutti i militi dalla caserma di via dei Pini che l’AGS attraverso il suo presidente Tonino Rosato ha voluto sottolineare attraverso una brevissima lettera in cui esprime a nome suo personale e degli operatori commerciali del mercato il più sincero apprezzamento per il prezioso supporto e la competenza dimostrati dal Comando in svariate occasioni presso le attività commerciali.

«La tempestività e professionalità dei vostri interventi – ha scritto Antonio Rosato presidente AGS Mercato Insieme di viale della Primavera – si sono rivelati fondamentali per risolvere situazioni di emergenza. Inoltre la vostra presenza fa sentire protetti e rassicurati non solo noi operatori nello svolgimento del nostro lavoro, ma soprattutto quei cittadini che ogni giorno si recano all’interno del mercato. E’ motivo di grande soddisfazione sapere di poter contare su uomini che ogni giorno svolgono il proprio dovere con impegno e spirito di servizio verso la collettività, spesso affrontando rischi e difficoltà».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.