Centocelle, inseguimento da film tra le auto: pusher bloccato con quasi un chilo di marijuana

Un inseguimento mozzafiato tra i palazzi e i lotti di Centocelle si è concluso con le manette per un uomo di 38 anni.

A condurre l’operazione, nelle ultime ore di lunedì 23 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, che hanno messo le mani su quasi un chilogrammo di droga pronto a rifornire le piazze dello spaccio del quadrante est della Capitale.

Tutto è iniziato durante un normale pattugliamento del quartiere. I militari hanno intimato l’alt a un’auto sospetta, ma il conducente, un cittadino egiziano già noto alle forze dell’ordine, ha scelto la fuga, accelerando tra le strade e dando il via a un inseguimento ad alta tensione.

La corsa si è conclusa all’incrocio tra via Ceccano e via Ceprano. Braccato dai Carabinieri, l’uomo ha abbandonato la vettura e si è dileguato a piedi, cercando di mimetizzare il carico in una semplice busta bianca della spesa. Una scelta vana: i militari lo hanno raggiunto dopo pochi metri, immobilizzandolo senza ulteriori incidenti.

La perquisizione ha svelato il vero contenuto della busta: 862 grammi di marijuana e circa 300 euro in contanti, presumibilmente provento delle prime vendite del giorno. La quantità di droga sequestrata avrebbe fruttato diverse migliaia di euro sul mercato al dettaglio.

Dopo la notte trascorsa agli arresti domiciliari, il 38enne è comparso questa mattina davanti al Tribunale di Piazzale Clodio per il rito direttissimo.

Alla luce delle prove raccolte e della pericolosità della fuga, il Giudice ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.

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