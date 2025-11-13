Centocelle, minaccia un uomo con coltello e cesoie: 24enne finisce in carcere

Attimi di paura mercoledì mattina a Centocelle, in via dei Gelsi, all’altezza di viale Palmiro Togliatti, dove un uomo di 24 anni ha seminato il terrore armato di coltello e cesoie.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane ha atteso che la vittima, un 66enne, uscisse di casa per poi minacciarlo e intimargli di consegnargli dei soldi.

Spaventato, l’uomo si è rifugiato rapidamente nella propria abitazione, chiudendo il cancello e contattando il 112 per chiedere aiuto.

Nonostante il fallimento del primo tentativo, il 24enne è rimasto nelle vicinanze, osservando la vittima nella speranza di mettere a segno il colpo.

Ma l’arrivo degli agenti dei commissariati Sant’Ippolito e Prenestino ha messo fine al suo piano: il giovane è stato individuato e bloccato, non senza difficoltà, poiché ha minacciato di morte anche gli agenti durante l’intervento.

Dai controlli è emerso che il 24enne era pluripregiudicato e originario della Campania, con precedenti per rapina, spaccio, truffa e furto.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato al carcere di Regina Coeli, mentre coltello e cesoie sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.