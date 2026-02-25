Centocelle, paura al mercato di viale della Primavera: ambulante abusivo aggredisce agenti con un cacciavite

Poteva trasformarsi in tragedia un normale controllo anti-abusivismo nel cuore del V Municipio. Un cittadino algerino di 48 anni è stato arrestato ieri mattina dagli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale dopo un’aggressione brutale avvenuta tra i banchi del mercato rionale di viale della Primavera.

L’agguato tra i banchi: insulti e minacce

L’episodio è scattato quando una pattuglia ha sorpreso l’uomo intento a vendere merce contraffatta esposta su un telo a terra.

Alla richiesta di esibire le licenze, il 48enne ha perso il controllo, scagliandosi inizialmente contro l’agente donna del comando con pesanti insulti razzisti.

La situazione è precipitata in pochi istanti: l’uomo ha lanciato un vaso di ceramica contro un muro e, utilizzando un frammento appuntito e un cacciavite, ha minacciato di morte gli agenti, tentando di colpirli ripetutamente.

Il ferimento e il blitz dei rinforzi

Nonostante il tentativo dei “caschi bianchi” di riportare la calma, l’ambulante si è avventato con ferocia contro gli operanti, riuscendo a ferire uno degli agenti.

Solo l’arrivo tempestivo di altre pattuglie in ausilio ha permesso di bloccare l’aggressore, che è stato poi immobilizzato e condotto in manette presso gli uffici del Gruppo Casilino.

Precedenti e accuse

Dagli accertamenti fotosegnaletici è emerso che il 48enne, privo di documenti d’identità, era già gravato da numerosi precedenti penali.

L’agente ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le cure del caso: i medici hanno sciolto la prognosi con 7 giorni di cure per le lesioni riportate durante la colluttazione.

