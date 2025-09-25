Centocelle, paura in via delle Betulle: un albero cade tra due auto, nessun ferito

Momenti di tensione nella mattinata di mercoledì 24 settembre in via delle Betulle, nel Municipio V, quando un albero è precipitato improvvisamente in strada, spezzandosi in due e finendo tra due auto in sosta.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti né danni gravi, ma la scena ha scosso i residenti della zona.

A confermare l’accaduto è l’assessore al Verde del Municipio V, Edoardo Annucci, che ha assicurato l’immediato intervento per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area.

Le immagini del crollo, però, hanno suscitato preoccupazione tra gli abitanti, alcuni dei quali sostengono di aver già segnalato lo stato di degrado degli alberi lungo la strada senza ottenere risposta.

Il timore maggiore è che, dopo le recenti giornate di maltempo, possano verificarsi nuovi episodi simili, mettendo a rischio persone e veicoli.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.