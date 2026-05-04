Centocelle, pioggia di proiettili sulla Togliatti: due feriti in un possibile agguato

Colpi di pistola nel cuore della notte, così torna la violenza armata nella periferia orientale di Roma. Tra Centocelle e viale Palmiro Togliatti, due uomini di origine tunisina sono rimasti feriti in un doppio episodio che presenta contorni ancora da chiarire ma che, per dinamica e tempistiche, preoccupa gli investigatori.

Il primo allarme scatta intorno alle 00:30. Un uomo di 40 anni viene raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. Quando arrivano i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, lo trovano ferito al torace e a una gamba.

Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Addolorata, viene ricoverato con prognosi riservata: le sue condizioni sono serie, ma non tali da far temere per la vita. Ai militari racconta di essere stato colpito da un’auto in corsa, comparsa all’improvviso lungo la carreggiata.

Passa appena mezz’ora e un secondo uomo, 35 anni, si presenta autonomamente al Policlinico Casilino con una ferita da arma da fuoco al braccio. Le sue condizioni sono meno gravi: i medici lo dimettono con una prognosi di dieci giorni.

La sua versione, però, lascia più di un dubbio. Parla genericamente di sconosciuti che avrebbero sparato poco distante dal luogo del primo ferimento, senza fornire elementi utili a chiarire il contesto.

Due episodi ravvicinati, forse collegati, che riaccendono i riflettori su un’area già segnata da recenti fatti di sangue. Solo pochi giorni fa, nel vicino Quarticciolo, un 23enne era rimasto ferito in circostanze analoghe.

Ora i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, con il supporto della Sezione Rilievi Tecnico Scientifici, stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. Fondamentale sarà l’analisi delle telecamere di sorveglianza per individuare eventuali veicoli sospetti e tracciare i movimenti nelle ore degli spari.

Sul tavolo degli inquirenti prende quota l’ipotesi di uno scontro tra gruppi legati allo spaccio, in una zona dove il controllo del territorio rappresenta un interesse strategico. Un equilibrio fragile che, ancora una volta, sembra essersi spezzato nel cuore della notte.

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