Centocelle, raid notturno sulle auto in sosta: sette colpi in pochi minuti. Arrestati due 27enni

È bastato il rumore secco dei vetri infranti a rompere il silenzio della notte. Erano circa le due quando in via dei Frassini due uomini hanno iniziato a passare in rassegna le auto parcheggiate, forzando portiere e rovistando negli abitacoli alla ricerca di oggetti da portare via.

Non avevano però fatto i conti con l’attenzione di un residente e con la rapidità delle “gazzelle” dell’Arma dei Carabinieri.

La chiamata al 112 e la trappola

La segnalazione al Numero Unico di Emergenza è partita immediatamente.

Mentre i due — entrambi 27enni, senza fissa dimora e con precedenti specifici — si spostavano da un’auto all’altra, i militari del Nucleo Radiomobile stavano già convergendo sulla zona, chiudendo le possibili vie di fuga.

Il blitz è scattato pochi minuti dopo. I carabinieri li hanno sorpresi ancora intenti a rovistare, bloccandoli prima che potessero dileguarsi tra le strade limitrofe.

Sette auto danneggiate

Il bilancio, a fine intervento, parla di sette vetture forzate lungo la stessa via. I due avevano accumulato un bottino composto da piccoli oggetti di valore: occhiali, monete, effetti personali lasciati nei cassetti portaoggetti. Nulla di ingente, ma sufficiente a lasciare una scia di danni e rabbia tra i proprietari.

Refurtiva restituita e rito direttissimo

L’operazione si è chiusa nel giro di poche ore. Tutto il materiale sottratto è stato recuperato e già restituito ai legittimi proprietari, svegliati nel cuore della notte per formalizzare le denunce e rientrare in possesso dei propri beni.

I due arrestati sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza e dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Per loro è prevista l’udienza di convalida con rito direttissimo nelle prossime ore.

