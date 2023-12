Centocelle: Rapina fast food e pizzeria in 10 minuti

Un doppio colpo alla “Arsène Lupin” quello messo a segno da un rapinatore nella mattinata di ieri (Lunedì 18 Dicembre 2023) che prima prende di mira un Mc Donald’s e poi Alice Pizza, tutto in dieci minuti. L’uomo, con felpa e cappuccio, si è presentato prima al fast food di piazza dei Mirti e ha minacciato la cassiera. La donna, spaventata, ha dato al ladro i pochi soldi in cassa, 50 euro, visto l’orario, quello delle 9.20.

Alle 9.30, in via dei Castani, il ladro è entrato nella pizzeria. Stessa scena, con la cassiera che questa volta ha dato al bandito 150 euro. Il ladro, che ha raccontato di essere armato, non aveva con sé nessuna pistola. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto gli agenti del distretto Prenestino, adesso alla ricerca dell’uomo probabilmente fuggito con uno scooter.