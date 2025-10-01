Centocelle: vincita da oltre 230mila euro all’Eurojackpot

Centocelle si tinge di festa grazie a un fortunato giocatore che, martedì 30 settembre, ha centrato una vincita da 231.846 euro all’Eurojackpot, il celebre gioco numerico a totalizzatore attivo in 19 Paesi europei.

La giocata vincente è stata effettuata presso il punto vendita Sial Riv. Tabacchi n.968 Pascariello, in via delle Robinie. Con soli 2 euro, il giocatore ha realizzato un 5+1, grazie alla combinazione fortunata: 8, 11, 13, 27, 27 + Euronumeri 3-7.

Un colpo di fortuna che ha acceso l’entusiasmo della zona e che ricorda come anche una piccola giocata possa trasformarsi in una vera e propria sorpresa.

Intanto, per chi sogna di replicare l’impresa, la prossima estrazione è fissata per venerdì 3 ottobre, con un montepremi da 28 milioni di euro pronto a far battere il cuore di nuovi speranzosi giocatori.

