Centri formazione professionale, il 18 gennaio Open Day

I Centri di formazione professionale (CFP) si aprono all’esterno per presentare l’offerta formativa 2025/26. Sabato 18 gennaio studenti e famiglie avranno la possibilità di visitare sette delle nove strutture di Roma Capitale.

Durante l’Open Day sarà possibile conoscere i Centri, avere informazioni sui corsi attivi e sui percorsi specifici che includono una parte teorica e attività in laboratorio.

In particolare, i CFP offrono corsi nei settori industria, artigianato, turismo e servizi, con percorsi in acconciatura, estetica, meccanico veicoli a motore, elettricista impianti civili e operatore della ristorazione.

I corsi triennali si rivolgono a ragazze e ragazzi in uscita dalla scuola media. Le iscrizioni per l’anno 2025/26 saranno aperte dal 21 gennaio al 10 febbraio.

Le informazioni sull’Open Day del 18 gennaio, con gli orari di apertura dei diversi Centri, sono disponibili nelle pagine del dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale.

