Aperte le iscrizioni al corso gratuito per addetto al banco della gastronomia alimentare

Il settore alimentare è in continua evoluzione e la domanda di professionisti qualificati è sempre più alta. Tra le figure professionali più difficili da reperire spicca appunto quella del gastronomo.

Per rispondere alla richiesta si sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del corso gratuito per diventare addetto al banco della gastronomia alimentare, un’opportunità per chi desidera entrare a far parte di un mondo che unisce tradizione e innovazione gastronomica.

Promosso da Ebit Lazio e organizzato con Promo.Ter, ente formativo di Confcommercio Roma, il corso si rivolge a disoccupati, a chi è già impiegato nel settore ma vuole perfezionare le proprie competenze, e a chiunque sia motivato ad intraprendere una carriera in un ambito professionale sempre più richiesto.

La figura dell’addetto al banco gastronomico, infatti, rappresenta oggi un punto di riferimento in supermercati, botteghe alimentari e ipermercati, dove la domanda di prodotti freschi e di alta qualità cresce ogni giorno.

Un settore che si rinnova: le competenze richieste

Quello dell’addetto al banco gastronomico non è un lavoro nuovo, ma si sta adattando alle nuove esigenze di un mercato che punta su preparazioni alimentari gourmet, prodotti locali e una maggiore attenzione alla qualità.

Il corso, che si terrà a Roma a partire dal mese di maggio 2025, si articola in 175 ore di formazione, divise tra lezioni teoriche, formazione pratica e laboratori “on the job”.

Le ore di teoria in aula forniranno le basi necessarie sulla gestione del banco gastronomico, sulla conoscenza dei prodotti alimentari e sulla loro conservazione. A queste seguiranno le ore di pratica diretta nei laboratori partner, dove i partecipanti impareranno a maneggiare e presentare i prodotti alimentari nel modo più professionale possibile.

Un’opportunità in un mercato in crescita

Questa iniziativa arriva in un momento cruciale per il mercato del lavoro italiano. Secondo Confcommercio, infatti, nel 2025 i settori del commercio, della ristorazione e dell’alloggio dovranno fare i conti con una carenza di circa 260.000 lavoratori qualificati.

Le figure più difficili da reperire riguardano proprio il settore alimentare, dove si segnala una grave difficoltà nel trovare professionisti come gastronomi, macellai e addetti al banco del pesce. Un dato che si inserisce in un contesto di crescente emergenza, dove la carenza di lavoratori rischia di frenare la crescita economica dei settori coinvolti.

Tra le principali cause di questa carenza, Confcommercio evidenzia il calo demografico, la mancanza di profili professionali adeguati e i cambiamenti nelle preferenze occupazionali. In questo scenario, i percorsi formativi come quello offerto a Roma diventano fondamentali per rispondere alle esigenze delle aziende e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Formazione per il lavoro: un ponte verso il futuro

Il corso per diventare addetto al banco della gastronomia alimentare non solo offre una formazione completa e altamente pratica, ma si inserisce anche in un contesto più ampio di interventi mirati a rispondere alla carenza di lavoratori qualificati. Il rafforzamento del legame tra formazione e mercato del lavoro è, infatti, uno degli obiettivi principali delle politiche attive. Confcommercio sottolinea l’importanza di investire in percorsi di formazione che non solo trasferiscano competenze tecniche, ma anche capacità trasversali, fondamentali per adattarsi ai cambiamenti del settore.

Inoltre, la sinergia tra enti formativi e imprese alimentari partner del progetto garantirà ai partecipanti l’opportunità di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro, aprendosi così a nuove opportunità professionali. Grazie a questo approccio, chi completerà il corso avrà acquisito le competenze necessarie per inserirsi in un mercato del lavoro che, nonostante le difficoltà, continua ad offrire importanti occasioni di crescita.

Requisiti e iscrizioni

Il corso è aperto a tutti i maggiorenni con almeno il titolo di studio della scuola dell’obbligo. Sono particolarmente apprezzate la motivazione, la voglia di imparare, e eventuali esperienze pregresse nel settore alimentare, così come competenze linguistiche e titoli di studio superiori. Per iscriversi, è necessario inviare il format di adesione entro il 30 aprile 2025. Il corso inizierà a fine maggio e si svolgerà interamente a Roma.

Per maggiori informazioni

Per iscriversi è sufficiente compilare il form di adesione alla pagina https://www.confcommercioroma.it/corso-formazione/corso-per-diventare-gastronomo/

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare Promo.Ter al numero 0668437462/454 o inviare una mail a promoter@confcommercioroma.it

