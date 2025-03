“Roma al Lavoro”, il 10 aprile opportunità per chi cerca occupazione

Una mattinata per chi è in cerca di lavoro e per le aziende che hanno posizioni aperte. Giovedì 10 aprile, dalle ore 9:30 alle 13, l’Università degli Studi di Roma Tre (via Silvio D’Amico 77) ospiterà “Roma al Lavoro”, un evento aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Scuola, lavoro e formazione per creare un’occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Più di 30 le aziende presenti. Durante la mattinata sarà possibile sostenere un colloquio di preselezione e lasciare il proprio curriculum.

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione .

