Centri massaggi cinesi a luci rosse in Città: arrestato il commercialista

Svolta nelle indagini sulla gestione di numerosi centri massaggi cinesi nella Capitale. I vigili urbani del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale (Spe) hanno arrestato il commercialista romano di 68 anni, già perquisito dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel marzo dello scorso anno nell’ambito delle indagini sul flusso di denaro proveniente proprio da case a luci rosse sparse sul territorio della Capitale e in provincia. L’inchiesta è coordinata dalla Procura. Il professionista è ai domiciliari, come anche due maitresse di due centri massaggi in via Ernesto Nathan, alla Magliana, e in via Andrea Bafile, a Prati, scoperti da chi indaga. Le donne hanno 52 e 57 anni.

Secondo gli inquirenti era lui a tenere i conti di decine di centri massaggi cinesi in cui viene esercitata la prostituzione, e a gestire la contabilità di un giro d’affari da centinaia di migliaia di euro per conto di organizzazioni criminali cinesi. Nell’ufficio del professionista decine di documenti, estratti conto e denaro che confermarono i sospetti dei caschi bianchi. L’uomo venne iscritto nel registro degli indagati, nell’ambito di un’ampia inchiesta finalizzata a ricostruire un business illegale che si snoda tra tutta Roma e provincia, portato avanti in centinaia di centri hot da altrettante donne fatte arrivare appositamente in Italia per lavorarvi.

Sull’operazione è intervenuto il plauso del Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale), che in un commento del segretario romano Marco Milani dichiara: “Nell’esprimere il nostro plauso alle capacita investigative dei colleghi, torniamo a evidenziare come dopo anni di buio, i corpi speciali tornino a fare sicurezza. Lanciamo un appello ad amministrazione e governo affinché trovino soluzione agli annosi problemi della carenza organica, che continua a vedere nella Capitale 3500 agenti in meno, rispetto al necessario e della mancanza di un ordinamento professionale al passo con i tempi”

