Centro blindato contro il gioco d’azzardo: maxi-blitz al Pincio e Fontana di Trevi, 20 denunciati

Controlli serrati nel cuore di Roma, dove la Polizia Locale intensifica la stretta contro il gioco d’azzardo illegale in vista delle festività pasquali.

Un’operazione mirata, concentrata nelle aree a più alta presenza turistica, per arginare una truffa tanto semplice quanto insidiosa: il cosiddetto gioco delle “tre campanelle”.

Negli ultimi due giorni, gli agenti del I Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fermato e denunciato oltre venti persone, individuate al termine di un’attività di monitoraggio e appostamento.

Nel mirino, gruppi organizzati che agivano secondo uno schema ormai consolidato: un finto croupier gestisce il banco, mentre alcuni complici – spesso donne – simulano vincite facili per attirare i passanti e convincerli a puntare denaro.

Le operazioni si sono concentrate in alcuni dei luoghi simbolo della città, presi d’assalto dai turisti: dal Pincio alla Fontana di Trevi, passando per Piazza di Spagna, il Pantheon e Piazza di Pietra.

Per tutti i soggetti coinvolti è scattata la denuncia per esercizio illecito di gioco d’azzardo, con l’aggravante del concorso.

Nel corso degli interventi, gli agenti hanno inoltre sequestrato il materiale utilizzato per la truffa e ingenti somme di denaro contante, rinvenute in diverse valute, tra cui dollari statunitensi e pesos argentini.

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