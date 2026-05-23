Centro Culturale Gabriella Ferri: il programma della quinta settimana

Riportiamo, qui di seguito, il programma presso il Centro Culturale “G. Ferri”, in Roma, dal 25 al 29 maggio 2026 (ingressi da via delle Cave di Pietralata 76 e via G. Galantara 7).

●Lunedì, 25 maggio, dalle 16.00 alle 19.00, giochi da tavolo, con le carte (Burraco, ecc.). Sarà presente anche un’insegnante, nonché arbitro ufficiale del Burraco, per insegnare il gioco o perfezionarne la conoscenza a chi lo volesse.

●Martedì, 26 maggio, dalle ore 17.00 “Cineforum”, con la proiezione del film “I SOLITI IGNOTI” (durata 111 minuti), un classico della filmografia italiana del 1958, diretto da Mario Monicelli. Con Memmo Carotenuto, Capannelle (Carlo Pisacane), Renato Salvatori, Ferribotte (Tiberio Murgia), Marcello Mastroianni e Totò

●Mercoledì, 27 maggio, nessuna attività per impegno del centro culturale da parte del Municipio Roma IV.

●Giovedì, 28 maggio, dalle 18.00 alle 20.00, “Comico LAB“, laboratorio di Teatro Comico.

●Venerdì 29 maggio, dalle 17.30 alle 19.30, “KARAOKE NIGHT“, ovvero, giochiamo al Karaoke. Nelle precedenti giornate abbiamo scoperto voci interessanti ed un grande coinvolgimento.

Ricordiamo che tutte le attività sono gratuite.

Per info e prenotazioni: info@imprenditoridisogni.com

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