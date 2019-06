Centro Sociale Anziani Conca d’Oro distrutto da incendio. Caudo: lo ricostruiremo

“Questa notte il Centro Sociale Anziani Conca d’Oro nel Parco delle Valli è stato completamente distrutto da un incendio” fa sapere in una nota Maria Concetta Romano, Assessora alle politiche sociali del III Municipio. “Il Centro era stato recentemente ristrutturato per riqualificare gli spazi che i numerosi soci utilizzavano per le loro attività. L’amministrazione del Municipio è vicina al Presidente e a tutti i soci del Centro che avevano in esso un punto di riferimento e di aggregazione”.

“Faremo di tutto per ricostruirlo nel più breve lasso di tempo possibile” rassicura il Presidente Giovanni Caudo.