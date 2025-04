Cerimonia conclusiva di Benvenuta Primavera a Colli Aniene

Il 9 aprile 2025, dalle 17, si svolgerà cerimonia conclusiva di Benvenuta Primavera presso l’Istituto Minerva, in viale Bardanzellu 83.

Nell’Anfiteatro dell’Istituto saranno proiettate foto e video delle tre giornate, premiati gli artisti e verrà assegnato il “Premio Benvenuta Primavera” 2025.

