Cerimonia di Premiazione degli studenti dell’I.C. Largo Cocconi in Campidoglio

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 10,30, presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, si terrà la Cerimonia di Premiazione degli studenti dell’I.C. Largo Cocconi (Centocelle) che hanno partecipato al Laboratorio di Giornalismo alla presenza del Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

Interverranno anche, il Fondatore di Planet Solidarietà Francesco Figliomeni e la presidente dell’associazione Luisella Di Curzio, il giornalista televisivo Giuseppe Caporaso e la Dirigente dell’I.C. Largo Cocconi Wanda Giacomini.

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