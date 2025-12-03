Cerimonia di Premiazione del Premio Letterario Internazionale “Eugenia Bruzzi Tantucci” 2025

La tredicesima edizione del Premio Letterario Internazionale “Eugenia Bruzzi Tantucci – Ci sarà tempo ancora” culminerà con la Cerimonia di Premiazione, che si terrà sabato 13 dicembre 2025, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, presso la prestigiosa Sala Pia dell’Università LUMSA di Roma (Via di Porta Castello, 44).

Promosso da EIP Italia Scuola strumento di pace, in accordo con la Maison Internationale de la Poésie “Arthur Haulot de Bruxelles” e in collaborazione con Università LUMSA e Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Premio onora i valori di “Storia, Ambiente e Società” che hanno caratterizzato la vita e l’opera di Eugenia Bruzzi Tantucci, scrittrice, insegnante, preside, e insignita della stella d’argento del Presidente della Repubblica per meriti nella cultura, scuola e arte.

La Giuria del Premio, presieduta da Elio Pecora e composta da Antonio Augenti, Pino Colizzi, Rocco Pezzimenti, Roberto Vacca, Anna Paola Tantucci e dai vincitori delle edizioni precedenti, ha assegnato il Premio a Nando Dalla Chiesa per il volume La legalità è un sentimento. Manuale controcorrente di educazione civica, Bompiani, 2023.

“L’eredità culturale e morale lasciata da Eugenia Bruzzi Tantucci, insigne docente, preside illuminata e autrice sensibile e profonda, impegnata nella difesa dell’ambiente e nella promozione dei beni culturali, stabilisce un criterio etico di eccellenza, riconoscendo le opere che interpretano la cittadinanza come atto di custodia e responsabilità. Il volume di Nando Dalla Chiesa, frutto di un percorso di osservazione partecipante e partecipata che attraversa il mondo della scuola e dell’università, la poesia, la letteratura, il teatro, la storia e la società, si distingue come caposaldo per un’educazione alla legalità con la convinzione che il rispetto delle regole nasca da un terreno fertile di coscienza interiore e sensibilità. L’opera si distingue per la sua straordinaria lucidità analitica e per l’approccio personale che trascende la mera catalogazione normativa, offrendo al Paese una riflessione urgente e necessaria. Per l’elevata qualità della scrittura, l’attualità perenne del tema affrontato e la sua intrinseca rispondenza allo spirito etico-pedagogico di Eugenia Bruzzi Tantucci, la Giuria assegna con pieno merito la tredicesima edizione del Premio a Nando Dalla Chiesa”.

La mattinata, aperta con il saluto del Magnifico Rettore dell’Università LUMSA Francesco Bonini, sarà caratterizzata da una Tavola rotonda sul tema “Legalità: dai diritti al cuore”, condotta da Anna Paola Tantucci, Presidente nazionale EIP Italia. Alla discussione parteciperanno Elio Pecora, Presidente della giuria, poeta e scrittore; Rocco Pezzimenti, Docente Università LUMSA di Roma; Antonio Augenti, già Direttore generale del Ministero dell’Istruzione; Angela Daniela Greco, Direttore della Scuola di formazione “Giovanni Falcone” del Ministero della Giustizia; e il premiato Nando Dalla Chiesa che terrà un intervento sul significato dell’educazione alla legalità come percorso che genera “l’amore per la legalità”, oltre la mera “somma di prescrizioni ben spiegate e giustificate”.

Il Premio letterario prevede una “Sezione speciale per studenti delle scuole secondarie di II grado” per opere edite o inedite di poesia, narrativa e saggistica elaborate da singoli studenti e/o gruppi di studenti, anche con riferimento agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Da quest’anno la sezione è arricchita da una speciale “INFLUENCER” intitolata Eugenia Bruzzi Tantucci: una voce che continua a parlare – Una voce fuori dal feed, influencer di valori e trendsetter di Storia e società.

Il primo premio è assegnato a studentesse e studenti della classe 2F dell’Istituto di Istruzione Superiore “U. Midossi” di Civita Castellana (VT) per il volume di poesia Abbiamo fatto rumore, a cura di Paola Maruzzi, Diana Ghaleb, Fabrizia Lucidi (Davide Ghaleb Editore, 2024). Nella sezione speciale “INFLUENCER”, il riconoscimento è andato al Liceo Classico “D. Borrelli” di Santa Severina (KR) per il progetto di podcast La biblioteca del tempo. Gocce di speranza. Un Premio speciale della Giuria “per la capacità di tradurre i valori di Eugenia Bruzzi Tantucci – Storia, Ambiente e Società in un progetto educativo completo, esperienziale e laboratoriale, in linea con l’Agenda ONU 2030 e nel contesto di una struttura che accoglie minori sottoposti a provvedimenti giudiziari come misura cautelare o alternativa alla detenzione” sarà assegnato alla Comunità Ministeriale di Catanzaro per il video I trendsetter della Via Paglia.

Sono state assegnate, inoltre, Menzioni d’onore al Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina, al Liceo Scientifico “A. Diaz” di Caserta, all’Istituto di Istruzione Superiore “Via dei Papareschi” di Roma, all’Istituto di Istruzione Superiore “Torlonia-Croce” di Avezzano (AQ), all’Istituto di Istruzione Superiore “Polo 3” di Fano (PU), e al Liceo Scientifico “A. Labriola” di Roma.

Nando dalla Chiesa insegna sociologia della criminalità organizzata presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, dove è delegato del rettore per l’area degli studi sul crimine organizzato e dell’educazione alla cultura antimafia. Presidente della SISMA (Società scientifica italiana di studi su mafie e antimafia) e presidente onorario di Libera, è anche presidente del Comitato antimafia del Comune di Milano e della Scuola di formazione Antonino Caponnetto. Direttore della Cattedra “Falcone-Borsellino” di Città del Messico e accademico pontificio. È stato parlamentare per tre legislature. Editorialista del Fatto Quotidiano, ha scritto numerosi libri di analisi e denuncia del fenomeno mafioso. Per Bompiani ha pubblicato inoltre Per fortuna faccio il prof (2018) e Rosso Mafia. La ’ndrangheta a Reggio Emilia, con Federica Cabras (2019).

Eugenia Bruzzi Tantucci ha avuto due grandi passioni: la difesa dei beni naturali e culturali e l’amore per la diffusione della lettura e della poesia tra i giovani. Nel 1975, chiamata dal Ministro Giovanni Spadolini, ha partecipato alla fondazione del Ministero dei Beni Culturali, per il quale ha ideato la Settimana dei Beni Culturali, che continua tuttora con grande successo e che nel 2004 le è valsa la stella d’argento del Presidente della Repubblica come benemerita della cultura, della scuola e dell’arte. Alla difesa dell’ambiente, prima come docente, poi come preside di prestigiosi istituti, ha dedicato grande energia attraverso battaglie civili e la formazione dei docenti e degli studenti con l’Associazione Italia Nostra, contribuendo in modo determinante negli anni ’80 al salvataggio dalla speculazione edilizia di Macchia Grande a Fregene, divenuta oasi protetta del WWF. Negli ultimi vent’anni ha portato avanti, come segretaria nazionale dell’ULI (Unione Lettori Italiani), l’impegno per la diffusione della lettura nella scuola e presso gli adulti. Ha promosso il Concorso destinato alle scuole “Un autore per la scuola, un libro per domani”, in cui i ragazzi erano i giurati e sceglievano ogni anno, tra una rosa di proposte, il poeta vincitore.

Tra le sue opere ricordiamo lo studio Il dialetto di Castiglione dei Pepoli nella provincia di Bologna (1962), le opere letterarie Il Ritorno. Storia di una famiglia italiana (1998), Attenta al lupo, Anna (2000), Ci sarà tempo ancora (2007), libro di prosa e poesia che rappresenta il suo testamento spirituale, con importanti riconoscimenti nazionali e internazionali e la traduzione de Il Piccolo Principe (1964), indicata dall’Istituto di linguistica dell’Università Jagellonica di Cracovia come la migliore traduzione italiana, scelta per l’edizione nelle lingue dei Cantoni svizzeri (Francese, Tedesco, Romancho e Italiano) pubblicate nel 2019 dalla Casa editrice Tintenfass Verlag di Ginevra.

A lei e al consorte Prof. Vittorio Tantucci, illustre latinista, il Comune di Roma ha intitolato un Parco Urbano nella zona di Monteverde, inaugurato ufficialmente il 6 giugno 2023.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.