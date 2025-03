Cerveteri, armato di coltello rapina un coetaneo: denunciato un 21enne

Una serata ordinaria si è trasformata in un incubo per un 25enne di Cerveteri, aggredito e rapinato mentre parcheggiava la sua auto.

I fatti risalgono al 15 febbraio 2025, quando un giovane lo ha avvicinato minacciosamente, armato di coltello, ferendolo alla mano prima di sottrargli uno zaino con effetti personali.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Cerveteri, sono partite immediatamente. Decisivi si sono rivelati i filmati delle telecamere di videosorveglianza e la dettagliata descrizione fornita dalla vittima, che hanno permesso di risalire all’identità del presunto aggressore: un 21enne del posto, privo di precedenti penali.

Raccolti elementi sufficienti a carico del giovane, i militari lo hanno denunciato per rapina aggravata. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma.

La vittima, trasportata al pronto soccorso, ha riportato ferite lievi alla mano, giudicate guaribili in sette giorni.

