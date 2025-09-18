Cerveteri, calcinacci abbandonati davanti al Museo: incastrato dalle fototrappole

Un gesto vergognoso, uno sfregio al cuore della città. In piazza Santa Maria, proprio davanti al Castello Ruspoli e a due passi dal Museo Nazionale Caerite, un incivile ha pensato di trasformare un’aiuola in discarica, abbandonando calcinacci in pieno centro storico.

L’immagine, circolata sui social, ha indignato cittadini e turisti. Ma la risposta non si è fatta attendere: la Polizia Locale di Cerveteri ha immediatamente visionato le telecamere di videosorveglianza, riuscendo a individuare il responsabile. Convocato in ufficio dalla comandante Cinzia Luchetti, sarà ora sanzionato e perseguito secondo quanto prevede la legge.

«Un atto incivile, barbaro, vergognoso – ha denunciato la sindaca Elena Gubetti – che ha dato un’immagine brutta della nostra città a tantissime persone. L’area è stata ripulita subito, ma resta la ferita per questo nuovo sfregio al nostro territorio. Non potremo mai sperare in una città migliore fino a che anche un solo cittadino compirà gesti simili».

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente, Alessandro Gnazi: «Un episodio inqualificabile che danneggia non solo piazza Santa Maria ma l’intera comunità, che ogni giorno si impegna nella raccolta differenziata e nel rispetto delle regole. Grazie al lavoro della Polizia Locale siamo riusciti a individuare il responsabile e continueremo a perseguire chi abbandona rifiuti».

