Cerveteri, entrano in casa mentre l’anziana dorme: rubano tv, telefono e auto

Era da poco passata la mezzanotte quando due uomini, approfittando del silenzio della notte e dell’assenza di passanti, hanno forzato la porta d’ingresso di una villetta della zona.

Dentro, una donna anziana dormiva ignara di quello che stava per accadere. I ladri, con incredibile sangue freddo, si sono mossi tra le stanze dell’abitazione, rubando un televisore, un telefono cellulare, occhiali da vista, le chiavi dell’auto e dell’abitazione.

Poi, senza fare rumore, si sono allontanati a bordo della Fiat Panda della vittima, lasciando dietro di sé solo silenzio e disordine.

Ma la loro notte criminale era appena iniziata.

Poco dopo l’1:30, i due si sono introdotti anche nel giardino di un’altra casa. In pochi minuti hanno arraffato una bicicletta Atala, un tagliaerba e un cavo elettrico, fuggendo nuovamente sulla Panda rubata.

Un’auto apparentemente normale in transito tra le campagne, ma già nel mirino dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri, impegnati da giorni in indagini mirate grazie alla collaborazione della Polizia di Stato del Commissariato di Ladispoli.

I militari li hanno intercettati lungo via Furbara Sasso, mentre tentavano di tornare alla “base”. Un controllo accurato ha permesso di scoprire tutto: all’interno dell’auto rubata sono stati trovati il televisore e il cellulare appena trafugati, mentre nella casa di uno dei due sono spuntati altri oggetti rubati poche ore prima.

Oltre alla refurtiva, i carabinieri hanno sequestrato anche numerosi arnesi da scasso. L’intervento è stato decisivo: tutti gli oggetti sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari e per i due ladri sono scattate le manette.

