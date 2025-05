Cerveteri, rubano auto e alcolici da un ristorante: denunciati due uomini

Hanno iniziato la notte con un colpo ben pianificato, ma l’hanno conclusa a piedi e sotto interrogatorio. È finita male la breve “trasferta criminale” di due uomini, un 35enne e un 51enne, entrambi italiani, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Santa Marinella con le accuse di furto aggravato e tentato furto.

Tutto è cominciato nel cuore della notte, quando i due si sono introdotti furtivamente in un ristorante di Cerveteri. Una manciata di minuti è bastata per portare via diverse bottiglie di alcolici, alcuni oggetti del locale e persino un’autovettura. Bottino variegato e partenza veloce: saliti a bordo del veicolo rubato, si sono diretti verso la periferia, forse per far perdere le proprie tracce.

Ma la seconda tappa del loro piano si è rivelata un clamoroso passo falso. Raggiunta un’azienda agricola nei dintorni, hanno cercato di forzare il cancello per uscire dalla proprietà con il mezzo. Il tentativo è fallito e, messi alle strette, i due hanno deciso di abbandonare l’auto e darsi alla fuga a piedi, lasciando dietro di sé più di una traccia.

È stato però un occhio elettronico a incastrarli. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite in tempo reale dai militari, hanno permesso di ricostruire i movimenti dei due sospetti, identificandoli in breve tempo.

Il finale della loro rocambolesca notte? I Carabinieri li hanno bloccati mentre tentavano di sottrarre un’altra autovettura, segno che la serata di furti era tutt’altro che conclusa. Ma per loro, invece, lo era eccome.

Il veicolo inizialmente rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre per i due ladri è scattata la denuncia in stato di libertà.

Una notte da film… ma con un epilogo da caserma.

